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"Любов ніколи не минає": відома українська радіоведуча втратила сина через онкологію

Тетяна Трощинська повідомила про смерть сина Тараса (фото: twitter.com/HromadskeRadio)
Автор: Юлія Гаюк

Популярна українська радіоведуча та головна редакторка "Громадського радіо" Тетяна Трощинська повідомила про смерть свого 18-річного сина Тараса. За її словами, їхня сім'я боролася проти раку, який забрав хлопця.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона пише, що все розпочалося з нетипового болю в спині. За чотири дні з'ясувалося, що це пухлина, яку видалили. Потім родина Тетяни шукала всі можливі способи вилікувати хворобу сина.

"За 14 днів, здається, відвідали усіх профільних лікарів, які є в Києві, і які є найкращими. Але ми не встигли. Або й не змогли б", - пише журналістка.

Вона розповідає, що коли син отримав на пошту результати обстежень, які показали наявність метастазів в організмі, надіслав їй це не одразу. Тарас дочекався, щоб у мами завершився ефір на радіо, щоб її не турбувати.

Син Тетяни Трощинської Тарас (фото: facebook.com)

"Я не уявляю, як. Де ця сила у 18 років. Тарас був дуже товариським, дуже всіх любив, любив своїх прекрасних друзів, і був би щасливий усіх бачити. Світло, любов, розум, чудове почуття гумору, величезна сміливість і турботливість - таким був Тарас", - згадує Тетяна.

"Ці 14 днів щосекунди ми були разом - фізично, словом чи подумки - усією нашою родиною. Мама, тато, бабуся, дідусь, дядько, тьотя. Для Тараса, сподіваюсь, це було важливо", - ділиться переживаннями мама.

Дитячі фото Тараса з мамою Тетяною (фото: facebook.com)

Вона додає, що подумки з усіма іншими українськими матерями, які втратили своїх дітей.

"Сама я зараз подумки з усіма мамами, які втратили дітей - у війні. У боротьбі з хворобою. Я обіймаю всіх у нашому горі. Любов ніколи не минає", - підсумовує Тетяна.

Раніше ми розповідали про загадкову смерть зірки українського футболу Павла Шкапенка.

Крім того, повідомляли також про трагічну загибель учасника популярного рок-гурту SilverTown Андрія Касенюка.

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