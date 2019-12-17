Любовь, боль и надежда: киевские муралы показали в клипе известной группы

Известный дуэт Balaklava Blues презентовал клип, посвященный киевским муралам. Видео на песню "Don’t Leave Me" с дебютного альбома команды "Fly" снимали в мае 2019 года в течение двух дней, тогда удалось зафиксировать 79 муралов, все они вошли в клип.

Заметим, что участники Balaklava Blues живут в Торонто и создают worldmusic, базирующуюся на украинском фольклоре. В этом году авторитетное британское издание Songlines назвало дуэт "одним из наиболее инновационных и эмоционально мощных проектов европейской музыкальной сцены".

"Когда ты на чужбине, за сотни тысяч километров от своего родного города Киева. Когда ты знаешь, чувствуешь, разделяешь его боли и радости - хочется сосредоточиться на красоте, которая для тебя, иммигранта, является еще более пронзающей. Она приходит в цветных снах. В старинных колыбельных песнях. Сильная, эмоциональная история Киева последних пяти лет. Город мечтаний, борьбы и силы, город моей любви, город надежды. Мой Киев. Моя страна. Это то, что со мной навсегда", - говорит вокалистка Balaklava Blues Маричка Марчик.

Кадр из клипа "Don’t Leave Me"

"Один из киевских муралов, который мы сняли в видео, является для нас с Марком, моим мужем, продюсером и музыкантом Balaklava Blues, очень особенным. Это мурал с глазами Сергея Нигояна. В 2014-м мы познакомились с Марком на Майдане во время Революции Достоинства и переживали, проживали вместе трагические события той зимы. Впоследствии мы поняли, что никогда бы не встретились, если бы не погиб Сергей. Из-за его смерти я вышла петь на Майдан. Именно в день, когда он погиб. Тогда мы впервые встретились с Марком. Именно его смерть, и смерть еще двух ребят, заставила людей собраться на Майдане. Поэтому его глаза - это те глаза, в которые мы будем смотреть всю жизнь с уважением и благодарностью. Мурал, на котором изображен Сергей является одним из первых, который появился в постреволюционном Киеве. И теперь заглянуть в глаза этого молодого парня, армянина, который погиб за наше будущее, могут все, кто проходит по улицам вокруг площади, где творилась история страны", - отметила Маричка.

Кадр из клипа "Don't Leave Me"

Сам Марко говорит, что каждый киевский мурал "дает голос тысячам людей, которые спят в окнах домов, окруженные вспышками цветов от муралов".

"В каждом рисунке столько любви, боли и надежды. Колыбельная "Don't Leave Me" – наша попытка создать саундтрек к этому живому каталогу снов", - добавляет музыкант.

Balaklava Blues - Don't Leave Me