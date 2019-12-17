Любовь, боль и надежда: киевские муралы показали в клипе известной группы

Кадр из клипа "Don’t Leave Me"

Всемирно известная группа Balaklava Blues разжилась новым релизом, который не оставит равнодушным никого

Известный дуэт Balaklava Blues презентовал клип, посвященный киевским муралам. Видео на песню "Don’t Leave Me" с дебютного альбома команды "Fly" снимали в мае 2019 года в течение двух дней, тогда удалось зафиксировать 79 муралов, все они вошли в клип.

Заметим, что участники Balaklava Blues живут в Торонто и создают worldmusic, базирующуюся на украинском фольклоре. В этом году авторитетное британское издание Songlines назвало дуэт "одним из наиболее инновационных и эмоционально мощных проектов европейской музыкальной сцены".

"Когда ты на чужбине, за сотни тысяч километров от своего родного города Киева. Когда ты знаешь, чувствуешь, разделяешь его боли и радости - хочется сосредоточиться на красоте, которая для тебя, иммигранта, является еще более пронзающей. Она приходит в цветных снах. В старинных колыбельных песнях. Сильная, эмоциональная история Киева последних пяти лет. Город мечтаний, борьбы и силы, город моей любви, город надежды. Мой Киев. Моя страна. Это то, что со мной навсегда", - говорит вокалистка Balaklava Blues Маричка Марчик.

Кадр из клипа "Don’t Leave Me"

"Один из киевских муралов, который мы сняли в видео, является для нас с Марком, моим мужем, продюсером и музыкантом Balaklava Blues, очень особенным. Это мурал с глазами Сергея Нигояна. В 2014-м мы познакомились с Марком на Майдане во время Революции Достоинства и переживали, проживали вместе трагические события той зимы. Впоследствии мы поняли, что никогда бы не встретились, если бы не погиб Сергей. Из-за его смерти я вышла петь на Майдан. Именно в день, когда он погиб. Тогда мы впервые встретились с Марком. Именно его смерть, и смерть еще двух ребят, заставила людей собраться на Майдане. Поэтому его глаза - это те глаза, в которые мы будем смотреть всю жизнь с уважением и благодарностью. Мурал, на котором изображен Сергей является одним из первых, который появился в постреволюционном Киеве. И теперь заглянуть в глаза этого молодого парня, армянина, который погиб за наше будущее, могут все, кто проходит по улицам вокруг площади, где творилась история страны", - отметила Маричка.

Кадр из клипа "Don't Leave Me"

Сам Марко говорит, что каждый киевский мурал "дает голос тысячам людей, которые спят в окнах домов, окруженные вспышками цветов от муралов".

"В каждом рисунке столько любви, боли и надежды. Колыбельная "Don't Leave Me" – наша попытка создать саундтрек к этому живому каталогу снов", - добавляет музыкант.

Balaklava Blues - Don't Leave Me