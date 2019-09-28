Любит флиртовать: Меган Маркл шокировала признанием о своем мужчине

Герцогиня Сассекская поделилась неожиданными новостями
Не так давно Меган Маркл и принц Гарри впервые за долгое время вышли в свет с малышом Арчи. Это произошло во время королевского тура по странам Африки, когда происходила встреча с архиепископом Десмондом Туту.
Во время мероприятия герцоги Сассекские не только показали Арчи, но также рассказали о необычных привычках малыша.
Их сын, по словам Меган Маркл, растет настоящим дамским угодником и идет на контакт с женщинами гораздо охотнее, чем с мужчинами. "Он любит флиртовать", - говорят родители Арчи.
Меган рассказала, что Арчи растет невероятно активным малышом и, несмотря на то, что ему всего лишь пять месяцев, он едва ли может усидеть на месте и все время пытается встать на ноги.
Ранее мы писали, что стало известно имя настоящей крестной сына Меган Маркл и принца Гарри.
Напомним, что сын герцогов Сассекских сможет оказать важное влияние на дальнейшую жизнь родителей.