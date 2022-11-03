Любиш Росію - плати: у Німеччині старому українофобу вліпили гігантський штраф (відео)

"Любити Росію в Німеччині стало дуже дорого", - пише Цаплієнко.

Ватний німецький дідусь пішов з російським прапором на демонстрацію українських біженців. Там він почав викрикувати різні проросійські гасла, проте пісенька грала недовго.

На відео з протесту видно, як пересічні жінки намагаються забрати в чоловіка прапор, але він нахабно їх відштовхнув і продовжив свою справу.

Поліціянти виписали йому штраф на суму майже в півтори тисячі євро. Тепер дідусь скаржиться, що це три його пенсії.