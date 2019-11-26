Ты любишь маму? Под Тернополем пьяный священник избил жену на глазах у детей

Под Тернополем священник зверски избил жену (Коллаж РБК-Украина)

Священник бил жену и спрашивал у детей после каждого удара, любят ли они маму

В селе Викторовка Тернопольской области священник, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, избил свою жену на глазах у детей. Детали инцидента рассказали в сюжете местного телеканала TV-4.

Сестра пострадавшей женщины обратилась к журналистам за помощью и рассказала, что ее родственник, местный священник, ведет совершенно непристойный образ жизни и издевается над своей семьей.

"Священник православной церкви, муж моей сестры решил, что он Бог на земле и может делать все, что ему захочется. Напиваться и садиться и за руль, бить жену до полусмерти при маленьких детях, проигрывать мега-большие суммы денег, которые после будут отдавать все родные, только не он. И это не полный перечень его достоинств", - сообщила женщина.

Она добавила, что накануне произошла ситуация, которая заставила ее обратиться за помощью.

"То, что произошло вчера – стало последней каплей, и я решила спасти сестру и справедливо наказать тирана. Среди ночи он пришел пьяным домой, разбудил жену и двух детей (6 и 2 года), и начал бить ее при детях, после каждого удара спрашивал детей, любят ли они маму, потом снова бил и переспрашивал: "А теперь?" – рассказала сестра пострадавшей.

Журналисты разыскали жену священника, которая подтвердила, что муж издевается над ней и избивает ее до полусмерти. Соседи говорят, что про дебош отца Ивана слышали, но вот пьяным его ни разу не видели.

Под Тернополем пьяный священник избил жену на глазах у маленьких детей

На скандал уже отреагировали в ПЦУ и пообещали, что если вина священника будет доказана, то его лишат возможности служить в церкви.