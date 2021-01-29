Любимый многими гарнир оказался смертельно опасным: о чем речь

Врачи назвали смертельно опасный гарнир (фото: freepik)

Врачи говорят, что любимый многими украинцами гарнир может причинить серьезный вред здоровью. Речь идет про картофель фри, который часто подают в ресторанах, специализирующихся на фаст-фуде.

Да и приготовленное таким образом домашнее блюдо - не самый лучший вариант для регулярного употребления, пишет Eat This.

Так, ученые провели масштабное исследование, в котором было задействовано около 4,5 тысяч человек. Результаты эксперимента были опубликованы в научном журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

В статье говорится, что употребляя картофель фри чаще двух раз в неделю, люди повышают риск преждевременной смерти в два раза.

Главная опасность блюда - большое количество растительного масла. Причем в заведениях его меняют гораздо реже, чем хотелось бы.

Таким образом картофель накапливает огромное количество канцерогенов, что крайне плохо для сердечно-сосудистой системы, поскольку риск развития инфаркта и инсульта увеличивается в несколько раз.

Кроме того, "побочные эффекты" в результате переваривания жареной пищи включают тошноту, диарею, вздутие живота и спазмы.

Ранее врачи также рассказали о том, кому нельзя часто есть гречневую кашу. И в чем опасность этого популярного среди украинцев гарнира.

Кроме того диетологи сообщили, для кого злоупотребление яблоками может аукнуться проблемами со здоровьем, и сколько фруктов можно съедать в течение дня, чтобы не возникало неприятных ощущений.