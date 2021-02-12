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Ляшко сообщил, в каких случаях прививку от COVID-19 будут делать переболевшим

Новина українською → Пятница 12 февраля 2021 08:31
Ляшко сообщил, в каких случаях прививку от COVID-19 будут делать переболевшим Виктор Ляшко рассказал о вакцинации переболевших (фото: GettyImages)
Автор: Людмила Жукова

В Украине вакциной от коронавируса будут прививать даже переболевших людей.

Об єтом в эфире программы "Право на владу" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он сообщил, что Министерство здравоохранения снова утвердило рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, как и кого вакцинировать против COVID-19.

"Человеку, который переболел COVID-19, может быть рекомендовано передвинуть прививку на шесть месяцев, но если у него есть желание, и он попал в приоритетные группы, перенесенная болезнь не является противопоказанием к вакцинации", – сказал Ляшко.

Отметим, что прививки не будут делать беременным женщинами, поскольку мало данных о том, как они переносят введение препарата. По словам Ляшко, тестирование перед вакцинацией проводить не планируют.

Главный санврач отметил, что вакцинация в Украине будет проводиться на добровольных началах.

Напомним, что первые поставки вакцины от коронавируса в Украине ожидаются 15 февраля. Вакцинация будет проводиться в несколько этапов.

Как мы ранее писали, известный украинский врач-вирусолог Вадим Аристов назвал средство, которое более эффективно в защите от COVID-19.

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