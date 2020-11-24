ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ляшко рассказал украинцам, когда тест на COVID-19 нужно делать обязательно

Автор: Анна Шиканова

Главный санитарный врач Украины назвал симптомы, при которых нужно делать анализ на коронавирус

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обратился к украинцам и порекомендовал обращаться к медикам сразу после появления симптомов ОРВИ. Он отметил, что при признаках сильного ухудшения здоровья нужно пройти тестирование на коронавирус.

Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав в последние дни фиксирует уменьшение количества тестирований на COVID-19 в Украине и еще раз напомнил главные симптомы коронавируса. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Украина сегодня в красном уровне распространения коронавирусной болезни, поэтому люди, которые имеют симптомы острой респираторной инфекции, а это: внезапное начало заболевания, лихорадка более 38 градусов, длительный кашель, головная боль, боль в мышцах, потеря аппетита, обоняния, вкуса - это все основания для того, чтобы обратиться к врачу и сдать образцы на исследование", - сказал главный санитарный врач.

Он добавил, что в случае отказа в проведении тестирования украинцы могут обратиться на горячую линию Контакт-центра Минздрава по номеру: 0800 60 20 19. Операторы в обязательном порядке должны зафиксировать обращение.

Самые читаемые новости

"Мощности государственных лабораторий позволяют тестировать всех, кого направляют врачи. Не ждите дома с симптомами по 5-10 дней! При первых признаках ОРВИ обращайтесь к своему врачу и информируйте его про свое здоровье", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее мы писали о том, что назван критический возраст у пациентов с коронавирусом в Украине.

А также рассказывали о том, что украинский медик объяснил, почему COVID-19 подцепить повторно почти невозможно.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины тестированиеКоронавирус