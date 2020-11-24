Ляшко рассказал украинцам, когда тест на COVID-19 нужно делать обязательно

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обратился к украинцам и порекомендовал обращаться к медикам сразу после появления симптомов ОРВИ. Он отметил, что при признаках сильного ухудшения здоровья нужно пройти тестирование на коронавирус.

Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав в последние дни фиксирует уменьшение количества тестирований на COVID-19 в Украине и еще раз напомнил главные симптомы коронавируса. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Украина сегодня в красном уровне распространения коронавирусной болезни, поэтому люди, которые имеют симптомы острой респираторной инфекции, а это: внезапное начало заболевания, лихорадка более 38 градусов, длительный кашель, головная боль, боль в мышцах, потеря аппетита, обоняния, вкуса - это все основания для того, чтобы обратиться к врачу и сдать образцы на исследование", - сказал главный санитарный врач.

Он добавил, что в случае отказа в проведении тестирования украинцы могут обратиться на горячую линию Контакт-центра Минздрава по номеру: 0800 60 20 19. Операторы в обязательном порядке должны зафиксировать обращение.

"Мощности государственных лабораторий позволяют тестировать всех, кого направляют врачи. Не ждите дома с симптомами по 5-10 дней! При первых признаках ОРВИ обращайтесь к своему врачу и информируйте его про свое здоровье", - добавил Ляшко.

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