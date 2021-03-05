Ляшко рассказал, кому нельзя делать прививку от COVID-19

По словам Виктора Ляшко, нельзя делать прививку в следующих случаях:

- при наличии противопоказаний к отдельным компонентам вакцин (состав указан в инструкции)

- если есть сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры (лихорадка). При этом незначительное повышение (простуда) не является противопоказанием.

- при нарушениях свертываемости крови.

- ослабленный иммунитет у пациента, однако в этом случае врач принимает решение о вакцинации на свое усмотрение.

По словам главного санврача, в случае выявления противопоказаний вакцинация проводиться не будет, а доза будет использована для следующего пациента.

Напомним, что в приоритете на вакцинацию сегодня являются: