Ляшко рассказал, как быстро после перенесенного COVID нужно вакцинироваться
Вакцинироваться от коронавируса после перенесенной болезни нужно как только у вас восстановится организм, и выжидать полгода, а то и дольше - нет смысла, это всего лишь миф.
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, пишет УП.
По словам чиновника, одним из самых распространенных заблуждений является то, что перенесенный COVID - противопоказание к вакцинации. Из-за этого многие начинают откладывать иммунизацию на 6-8 месяцев. Но делать так не нужно.
Ляшко рекомендует вакцинироваться после того, как организм восстановиться
"Если вы перенесли болезнь, не имеете острых симптомов, у вас восстановился организм, можете сразу идти и делать прививки. Не надо ничего никуда тянуть. Потому что за то время, пока вы ждете мифических 6 или 9 месяцев, шанс умереть в 11 раз больше, чем у вакцинированных. Это показывает статистика", - заявил Виктор Ляшко.
Глава Минздрава напомнил, что никаких прописанных норм по срокам вакцинации после перенесения COVID - нет. Поэтому современная медицина использует общий подход.
Какие противопоказания к вакцинации
По словам Ляшко, есть общие противопоказанием к COVID-иммунизаци, "которые указаны в приказе, и есть противопоказания, которые записаны в инструкции производителя".
Ранее в Минздраве также напомнили, что если вы не знаете, какие именно аллергены вызывают реакцию, стоит ознакомиться с составом вакцины.
Это можно сделать по ссылкам здесь и здесь. Или же спросить у медработников в месте вакцинации.
Напомним, что в Украине с 20-го октября количество заболевших коронавирусом ежедневно около 20 тысяч, а на 26-е число был зафиксирован антирекорд смертности. За сутки из-за осложнений COVID-19 умерло 734 человека.
Ранее Тарас Жиравецкий также выразил мнение, что рост заболеваемости связан с тем, что в Украине распространяется очень агрессивный штамм коронавируса - так называемый "Дельта плюс".