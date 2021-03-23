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Ляшко рассказал, кто болеет в Украине больше всего: это не молодые люди

Автор: Людмила Жукова

В Украине больше всего болеют коронавирусом люди, старше 50 лет, а не молодежь, как ранее заявляли в СМИ.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии "Интерфакс Украина".

По словам медика, в 2020 году была такая же ситуация с возрастной группой.

"Люди пожилого возраста все еще в "красной" зоне риска. Больше всего больных людей — в возрастных группах 50-59 лет, а также 60 лет и старше", - сообщил Ляшко.

Главный санврач опроверг миф о том, что в Украине больше всего болеет COVID-19 молодежь.

"В последнее время было много информации о том, что коронавирусом стали больше болеть молодые люди, в отличие от 2020 года, когда болели преимущественно люди в возрасте 60+. Мы проанализировали помесячно возрастную долю больных с августа 2020 до марта 2021 года. Такой же анализ сделали и по возрастной доле умерших с диагнозом "коронавирусная болезнь". И увидели, что в Украине структура заболеваемости по возрасту почти не изменилась", - отметил он.

По словам Ляшко, больше всего летальных случаев фиксируют у украинцев, которые старше 60 лет. У них очень тяжело протекает инфекция.

"75-80% всех летальных случаев регистрируют именно в этой возрастной группе. Именно поэтому эта группа является приоритетной для вакцинации, и их вакцинация начнется сразу после медиков", - резюмировал медик.

Замминистра также подчеркнул, что эффективность вакцины AstraZeneca в возрастной группе 65+ составляет 80%.

Как мы писали ранее, украинские врачи рассказали о новых симптомах коронавируса.

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