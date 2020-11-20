Ляшко раскрыл стоимость лечения COVID-19 в Украине

Лечение больного коронавирусом в Украине обходится в среднем в 38 тысяч гривен на человека, при этом данная сумма не включает пребывания пациента в реанимации.

Об этом заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

Он уточнил, что в реанимации находятся те, у которых коронавирусная болезнь протекает гораздо тяжелее.

"Если мы сейчас говорим в среднем сколько стоит ведение больных, то это примерно 38 тысяч гривен. Это без учета больных, которые находятся в реанимации - там гораздо тяжелее", - рассказал Ляшко.

Замглавы Минздрава также объяснил, что Национальная служба здоровья Украины сейчас иначе оплачивает этот тариф и описал схему передачи денежных средств:

передает больницам более 1 миллиона гривен для подготовки медучреждения и закупки требуемых средств,

выплачивает клиникам 170 тысяч гривен на медицинскую бригаду.

Ранее в Минздраве рассказали, сколько украинцев получат бесплатно вакцину от коронавируса.

Напомним, что недавно за лечение пациентов с COVID-19 больницам выплатили более 8 млрд гривен.