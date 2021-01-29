Ляшко объяснил, как записаться на вакцинацию от COVID-19

Запись на вакцинацию от коронавируса в Украине будет происходить несколькими способами, которые включают в себя три механизма.

Об этом заявил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает ТСН.

По его словам, можно будет записаться на прививку от COVID-19 через семейного врача, который подробно расскажет о процедуре.

Также это можно сделать электронно с помощью специального сайта, который запустят в ближайшее время.

Кроме того, можно получить приглашение по телефону от Центра первичной медико-санитарной помощи.

"10.02 у нас уже будет полностью оттестирован в медицинских информационных системах, которые сегодня стоят у врачей, модуль иммунопрофилактика. И параллельно с этим будет запущен сайт, название там как COVID-19, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактику", - рассказал Ляшко.

Замминистра добавил, что параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания. После ее запуска можно будет получать информацию от Минздрава о том, какие группы риска вакцинируются и записываются на процедуру. Кроме того, ресурсы "будут четко показывать, где, в каком месте можно сделать прививку, кто будет проводить".

Ляшко также отметил, что украинцы, которые не имеют подписанной декларации с семейным врачом, смогут без проблем записаться на вакцинацию.

"Записывайтесь. Мы вас скоординируем по месту жительства к определенному пункту прививки", - заявил замглавы Минздрава.

Ранее Ляшко сообщил, что в Украине вакцинация от коронавируса может начаться с 15 февраля.

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