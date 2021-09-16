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Ляшко сделал важное обращение к противникам вакцинации: "есть два варианта"

Автор: Роман Мирончук

Вакцинация от коронавируса в Украине является бесплатной и добровольной. Каждый сам решает, нужно ли делать прививку. При этом глава Минздрава Виктор Ляшко считает, что делать прививку нужно, и не надо слушать противников вакцинации.

В эфире "24 канала" он рассказал, почему надо вакцинироваться.

"Если хотите увидеть тяжесть течения коронавируса - пройдитесь вдоль инфекционного отделения", - заявил Ляшко.

Министр также предлагает поговорить с людьми, которые приходят в больницы навещать своих родных. Особенно с теми, близкие которых находятся в отделении интенсивной терапии.

Глава Минздрава подчеркнул, что нужно слушать профессионалов и врачей, поскольку другого выбора нет.

Он также добавил, что если в стране будет наблюдаться увеличение количества больных, то власти могут ввести карантин.

В таком случае есть 2 варианта. Первый - закрыть заведения, как это было ранее, когда были жесткие карантинные ограничения. Второй - вакцинировать людей.

Если провести вакцинацию, тогда сферы экономики смогут спокойно работать. Министр подчеркнул, что самое главное - это желание украинцев, поскольку вакцины в стране есть.

Напомним, Ляшко рассказал, сколько будут действовать COVID-сертификаты.

Ранее Ляшко сообщил, когда планируется общий карантин.

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КоронавирусВакцинация