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Ляшко назвал украинцам еще один способ быстро вакцинироваться

Автор: Людмила Жукова

Вакцинация в Украине продолжается, но есть способ получит вакцину быстрее, чем через лист ожидания. Для этого нужно быть сотрудником большой компании и дать заявку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Предоставили возможность организованным коллективам, имеющие в своем штате более 50 человек, желающих вакцинироваться, возможность записать их в очередь на прививку против COVID-19", - сообщил Ляшко.

Оставить заявку на коллективную вакцинацию можно через контакт-центр по телефону: 0 800 60 20 19.

Для того, чтобы записаться в очередь на вакцинацию, компания должна выполнить такие действия:

  • оставить заявку через контакт-центр;
  • определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;
  • составить поименные списки желающих вакцинироваться;
  • обеспечить помещение для вакцинации и медицинского наблюдения после вакцинации согласно требованиям МОЗ;
  • обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзер в месте вакцинации.

Ляшко отметил, что за один день бригада может сделать около 100 прививок. Если желающих привиться в организованном коллективе меньше пятидесяти, то он советует записаться в лист ожидания вакцинации индивидуально на сайте или в мобильном приложении "Дія", или по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.

Как и где записаться на вакцинацию

Граждане Украины могут записаться в список ожидания через портал или мобильное приложение "Дія". Для этого необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете на diia.gov.ua. Затем перейти в раздел услуги и выбрать "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19". Здесь необходимо указать сферу деятельности и город, где удобно сделать прививку. После этого остается дождаться сообщения о приглашении на вакцинацию.

Кроме того, записаться на вакцинацию от коронавируса можно через национальный контакт-центр Минздрава по номеру 0800 60 20 19. В этом случае нужно предоставить оператору свои данные - идентификационный код налогоплательщика или серию и номер паспорта.

Как мы сообщали ранее, инфекционист рассказала, как украинцы охотятся за остаточными дозами вакцины.

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