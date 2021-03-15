Ляшко назвал основные побочные эффекты индийской вакцины Covishield

"Неблагоприятные события после иммунизации в Украине не превышают 1% от всех сделанных прививок. Прежде всего, это боль в месте инъекции, покраснение, отек, незначительное повышение температуры на непродолжительное время, мышечная боль, и, может быть, общая слабость" , – перечислил он.

От индийской вакцины не зафиксировано серьезных побочных эффектов. В частности таких, к которым относится и анафилактическая реакция (острая, угрожающая жизни, IgE-опосредованная аллергическая реакция).

Ляшко еще раз напомнил, что первые 30 минут после прививки человек находится под наблюдением врачей, которые делали прививку, поэтому дополнительно никуда обращаться не надо. Если надо побочные эффекты тут же и зафиксируют.

Перед вакцинацией у каждого проверяют анамнез на наличие сильных аллергических реакций к вакцине.

"У всех спрашивают, все заполняют информированное согласие и там вопрос именно по аллергиям. Желательно помнить и знать о своих аллергических реакциях, а врач на месте проверит, есть ли аллергия на компоненты, входящие в состав вакцин", – подытожил Ляшко.