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Ляшко назвал основные побочные эффекты индийской вакцины Covishield

Новина українською → Понедельник 15 марта 2021 12:24
Ляшко назвал основные побочные эффекты индийской вакцины Covishield Виктор Ляшко рассказал о "побочках" вакцины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Побочными эффектами от индийской вакцины Covishield являются боль в месте укола и незначительное повышение температуры после вакцинации. Такие симптомы появляются всего лишь у 1% вакцинируемых.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Неблагоприятные события после иммунизации в Украине не превышают 1% от всех сделанных прививок. Прежде всего, это боль в месте инъекции, покраснение, отек, незначительное повышение температуры на непродолжительное время, мышечная боль, и, может быть, общая слабость" , – перечислил он.

От индийской вакцины не зафиксировано серьезных побочных эффектов. В частности таких, к которым относится и анафилактическая реакция (острая, угрожающая жизни, IgE-опосредованная аллергическая реакция).

Ляшко еще раз напомнил, что первые 30 минут после прививки человек находится под наблюдением врачей, которые делали прививку, поэтому дополнительно никуда обращаться не надо. Если надо побочные эффекты тут же и зафиксируют.

Перед вакцинацией у каждого проверяют анамнез на наличие сильных аллергических реакций к вакцине.

"У всех спрашивают, все заполняют информированное согласие и там вопрос именно по аллергиям. Желательно помнить и знать о своих аллергических реакциях, а врач на месте проверит, есть ли аллергия на компоненты, входящие в состав вакцин", – подытожил Ляшко.

Как мы ранее писали, Ляшко сделал для украинцев заявление о вакцинации.

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