Ляшко назвал ключевой метод, который спасет Украину от третьей волны COVID-19

Коронавирус в Украине бьет рекорды по смертности, несмотря на активную кампанию по вакцинации. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что может спасти нас от третьей волны, которая оказалась самой сильной со времени начала эпидемии в стране в марте прошлого года.
Об этом сообщает ТСН
По словам Виктора Ляшко, ключевым методом является придерживание противоэпидемиологических норм и правил. А вот уровень охвата вакцинацией, как в Украине, так и во всем мире, недостаточный.
"К сожалению, уровень охвата и количество вакцин, которые доступны, не позволяет нам говорить, что мы можем преодолеть эту волну возрастания количества случаев за счет иммунопрофилактики, поэтому мы должны сегодня четко придерживаться норм и правил, которые прописаны в постановлении правительства. Это позволит нам удержать медицинскую систему охраны здоровья", - заявил Ляшко.
Он привел пример по статистике Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей, которые еще месяц назад "пылали". После того, как они перешли в "красный" уровень, ситуация выровнялась и улучшилась.
Сегодня же критическими являются Киев и Киевская область.
"В очередной раз подчеркиваю. Сама система здравоохранения не резиновая, она не может справиться с тем количеством заболевших, если люди не будут придерживаться противоэпидемиологических норм", - заявил Ляшко.
Видео: Ляшко рассказал, что спасет Украину от третьей волны коронавируса (ТСН)
Ранее Ольга Голубовская также заявила о необходимости введения локдауна, так как Украину ничего не спасет, кроме жестких ограничений.
Напомним, что в Украине за прошедшие сутки (на 01.04) подтвердили 421 летальный случай от коронавируса. Это новый антирекорд с начала пандемии.