"Ляпису" Михалку "светит" до пяти лет за избиение фаната: подробности ЧП

После избиения лидером "Ляписа 98" и "Brutto" Сергеем Михалком фаната на сцене в полиции открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".
Об этом рассказал спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев, пишет "Сегодня".
По словам полицейского, если вина Сергея Михалка будет доказана, ему грозит штраф в размере 8,5 тысяч гривен или же ограничение свободы до пяти лет.
"В распоряжении у полиции есть информация от очевидцев и видео, опубликованное в соцсети. Открыто и расследуется уголовное производство по статье "Хулиганство". Оно фактовое", - прокомментировал Юрий Сулаев.
И хотя мужчина, пострадавший в результате инцидента, заявление писать отказался, правоохранители занимаются расследованием.
Вечером 20 октября во время выступления белорусской рок-группы "Ляпис-98" на сцену к музыкантам вышел нетрезвый мужчина с гитарой в руках.
С Михалком у него завязалась словесная перепалка. Певец предложил мужчине спеть лучше, чем они. Затем Сергей стал требовать показать билет на концерт, что зритель сделать отказался.
В итоге артист схватил мужчину за одежду и "взял его на Одессу", то есть ударил лбом в лицо. Поклонник рухнул на сцене, и его увели под руки.
Зрители стали возмущаться выходкой Михалка и стали его требовать уйти со сцены. Закончилось все вызовом полиции.
Смотрите ниже, как Сергей Михалок ударил фаната на сцене перед сотнями зрителей.
Ранее мы писали про все подробности инцидента, который случился во время концерта группы "Ляпис 98".