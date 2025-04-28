Лямур де труа: збочення, невинна пригода чи шлях до проблем?

Що таке "лямур де труа" і звідки це поняття

Термін походить із французької культури XVIII століття і буквально означає "любов утрьох". Тоді це часто сприймалося як екзотична примха аристократії.

Сьогодні ж концепція отримала нове дихання на хвилі глобальної сексуальної революції та переосмислення традиційних моделей стосунків.

Чому люди обирають стосунки утрьох

Основні причини:

Пошук новизни у стосунках

Бажання розширити досвід без порушення основної пари

Вплив масової культури: фільми, серіали, пісні, все, що романтизує цю тему

"Мотиви бувають дуже різні. Декому це цікаво як новий досвід, де хімія, азарт і заборонене зливаються в один момент. Інші - прагнуть урізноманітнити довгі стосунки. Є ті, хто в такий спосіб хоче підвищити самооцінку, перевірити партнера або навіть утекти від внутрішньої порожнечі. У всіх цих сценаріях є одне спільне: потреба. Але питання - чого саме", - пояснює експерт.

Він додав, що сексуальний експеримент - це лише верхівка айсберга. Під ним - багато емоцій: ревнощі, тривога, незручність.

"Лямур де труа часто ідеалізують, забуваючи, що це не просто "спробувати щось новеньке". Це - серйозне випробування для довіри й кордонів у стосунках. Іноді це може дати нову глибину взаємності - коли обоє (чи всі троє) щиро відкриті, поважають кордони й усвідомлюють, навіщо це роблять", - наголошує Віталій Курсік.

Які ризики несе любов утрьох

Ревнощі та відчуття зради, навіть якщо все обговорено заздалегідь.

Психологічні травми, якщо очікування не виправдалися.

Ризик розриву навіть стабільних стосунків через приховані емоції.

"Іноді такі стосунки лише відкривають тріщини, які раніше вдавалося не помічати. Тож це не про норму і не про збочення. Це про дуже особистий вибір", - каже фахівець.

Такі експерименти можливі лише за високого рівня довіри та емоційної зрілості між усіма учасниками. Інакше - цікавий сексуальний експеримент, як його вважають, закінчується важкою драмою.

Деякі дослідження показують, що понад половини пар, які вирішили за допомогою "лямур де труа" урізноманітнити своє життя, закінчили цей експеримент розривом стосунків.

5 питань, які варто обговорити з партнером до "лямур де труа"

Перш ніж романтизувати ідею трьох у ліжку, варто сісти й холодною головою обговорити кілька принципових моментів. Інакше романтика дуже швидко перетвориться на істерики та взаємні звинувачення.

Які межі неприпустимі?

У кожного свої тригери та больові точки. Що для одного "приємний експеримент", для іншого може бути "зрадою". Обговоріть чітко: які дії допустимі, а що суворо заборонено.

Приклад: можна все, крім поцілунків, або тільки в межах певних сценаріїв.

Хто буде третім?

Випадкова людина з додатка для знайомств? Близький знайомий? Запрошена професіоналка? Усе це матиме геть різний психологічний ефект. Знайомство і вибір третього учасника - найважливіший етап, який не можна ігнорувати.

Що буде після?

Чи залишаєте ви все "в кімнаті", без продовження? Чи будете зустрічатися з цією людиною ще? Чи це була одноразова історія? Тут треба домовитися заздалегідь, інакше можна легко зруйнувати основні стосунки.

Чи справді обидві сторони цього хочуть?

Ініціатива часто виходить лише від одного партнера. Якщо інший погоджується через страх втратити стосунки - це мінне поле. Важливо: бажання має бути щирим і обопільним.

Порада: якщо на етапі розмови з’являються сумніви - краще зупинитися.

Як мінімізувати ризики для здоров'я?

Не найромантичніша частина обговорення, але обов'язкова. Мають бути домовленості про контрацепцію, захист, медичні довідки або хоча б свідома оцінка ризиків.

"Лямур де труа без попереднього чесного обговорення - це як грати в рулетку з заплющеними очима. Якщо вже йти в подібний експеримент, варто бути озброєними знаннями та домовленостями. І чітким розумінням, що буде після", - резюмує Віталій Курсік.