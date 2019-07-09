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Во Львовской области телевизор чуть не убил хозяина

STYLERЖизнь    09.07.2019 - 16:40
Во Львовской области телевизор чуть не убил хозяина
Во Львовской области взорвался телевизор (Коллаж РБК-Украина)

Рано утром хозяин дома проснулся от взрыва и жуткого огня

В Яворовском районе Львовской области телевизор стал причиной жуткой трагедии – почти полностью уничтожен дом, а его хозяин оказался на больничной койке. Об этом сообщили в издании "Львовская мануфактура новостей".

Рано утром 9 июля в селе Калиновка Яворовского района произошел взрыв. Взорвался телевизор, который 66-летний хозяин с вечера забыл выключить. Мужчина проснулся от грохота и сначала пытался справится с огнем самостоятельно, а когда понял, что не получается – позвал на помощь соседей. Те в свою очередь, вызвали спасателей и только через полтора часа пламя удалось погасить.

"Этот мужчина был дома один. Жена с детьми проживает в Золочеве. Рассказал, что вечером уснул и забыл выключить телевизор. Под утро проснулся от взрыва – телевизор пылал. Хозяин решил, что сможет быстро сам справится с огнем. Понял, что не справится, когда огонь резко перекинулся на деревянную крышу. Тогда поднял шум и позвал соседей", - рассказала секретарь Калиновского сельсовета Мария Ништа.

 

Во Львовской области взорвался телевизор и чуть не убил своего хозяина (lv.dsns.gov.ua)

Она добавила, что 66-летний мужчина получил серьезные ожоги, но видимо, не сразу почувствовал боль.

"Соседи увидели, что у него обожжено лицо. От шока, который он пережил, он, наверное, не чувствовал боль", - добавила женщина.

На место происшествия приехала также председатель села Ольга Бий, она вызвала медиков. Потерпевший начал отказываться от госпитализации, но его уговорили хотя бы пройти обследование. Врачи диагностировали у него ожоги лица 2-3 степени, шеи и верхних дыхательных путей. На данный момент его состояние оценивается как средней тяжести.

А вот от дома остались одни стены, огонь уничтожил полностью крышу здания и все личные вещи.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Одессой пожар унес жизни четырех детей.

А также рассказывали о том, что под Запорожьем парень сжег свою девушку.

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