Под Львовом героические женщины самостоятельно задержали грабителя-рецидивиста

Во Львовской области ранее неоднократно судимый 48-летний мужчина похитил из магазина бытовую химию и намеревался сбежать. Но трое смелых продавщиц помешали вору и сами задержали его. Во время потасовки злоумышленник ударил в живот молодую работницу.

Как сообщают львовские полицейские, намерение мужчины совершить кражу заметили работницы торгового заведения. Тогда они попытались его задержать. Впрочем, вор ударил 21-летнюю продавщицу в живот. У девушки телесные повреждения.

Однако смелые продавщицы не сдались. Они схватили вора и пока двое женщин держали его, третья быстро звонила в полицию.

Правоохранители установили, что действительно 48-летний местный житель ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности именно за кражи.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.2 ст.186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы сроком от четырех до шести лет.

Работницам магазина правоохранители выразили благодарность за смелость и решительность при задержании злоумышленника. Вор сейчас в исправительном учреждении. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве 31-летний иностранец промышлял воровством в спортивных центрах. Он воровал из шкафчиков деньги, гаджеты и ценные вещи посетителей, пока они занимались в залах.

Также мы писали о воровке в Одессе, которая обчистила за час три магазина с вещами. Она сумела украсть шапку, куртку, кроссовки, свитер. Стоимость "улова" оценивается примерно в 2,5 тысячи гривен.