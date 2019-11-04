Львовский активист избил экс-консула Украины в Мюнхене: все подробности

Львовский общественный деятель избил экс-консула Украины (Коллаж РБК-Украина)

У бывшего консула Украины в Мюнхене диагностировали перелом носа и сотрясение мозга

Известный львовский активист, основатель общественной организации ОО "Идея Города" Назарий Брезицкий избил до потери сознания бывшего консула Украины в Мюнхене Владимира Цвиля. Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Инцидент произошел в субботу вечером, 2 ноября, в ресторане отеля LH HOTEL SPA, который находится на площади Петрушевича во Львове. Как сообщили очевидцы, 35-летний Назарий Брезицький сломал нос 57-летнему Владимиру Цвилю. Он ударил экс-посла и тот от удара потерял сознание. После того, как он очнулся, то обнаружил, что исчез мобильный телефон стоимостью 27 тысяч гривен.

Назарий Брезицкий (Фото: facebook.com/nazaryybrezitskyy)

Полиция открыла уголовное дело на Назария Брезицкого по подозрению в разбое (Статья 187, ч. 1 УК с санкциями в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет). Они подтвердили, что в субботу произошла драка в ресторане гостиницы, однако разглашать подробности и имена фигурантов дела отказались.

Детали дела появились в выписках единого государственного реестра досудебных расследований. Там указано, что Владимир Цвиль получил сотрясение мозга и перелом носа.

На данный момент неизвестно, что стало причиной конфликта между мужчинами. Назарий Брезицький на звонки журналистов не отвечает. Во Львове он известен благодаря общественной организации "Идея Города", а также по благотворительному фонду "Дело Скарбека". В 2019 году Брезицький хотел участвовать в выборах, но ЦИК отказал ему в регистрации.

Владимир Цвиль – житель Ивано-Франковской области, в 2002 -2004 годах занимал пост консула Украины в Мюнхене. В 2016 году баллотировался в Верховную Раду, как самовыдвиженец, но проиграл.