UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Львовский депутат подарил годовалому сыну 5 квартир, дом и медицинский центр

Автор: Владимир Костырин

Депутат Львовского областного совета, бизнесмен Григорий Козловский подарил своему 11-месячному сыну частный медицинский центр с родильным домом - объект сейчас строится на улице Якова Раппопорта, 6.

Об этом передают "Наши деньги. Львов".

Речь идет о здании общей площадью почти 4,2 тысячи квадратных метров

Сведения о договоре дарения от 9 апреля этого года опубликованы в государственном реестре прав на недвижимое имущество.

11-месчный сын депутата Григория Козловского стал владельцем частного медицинского центра (фото: lviv.nashigroshi.org)

Такой презент был сделан мальчику ровно за месяц до одного годика - Ярема Козловский родился 9 мая 2020-го. Он пятый ребенок политика и предпринимателя, и второй - от брака со львовской певицей Юлией Думанской (Козловской).

Указанный медцентр не является единственной недвижимостью, которой владеет маленький Ярема. Так, в феврале на него записали квартиру и два машиноместа на улице Лычаковской, 37 в жилом комплексе Avalon 37; также два помещения гостевых домов-эллингов в Винниках общей площадью почти 300 "квадратов"; четыре квартиры на ул. Липинского, 29г в жилом комплексе Avalon Time; дом в Сходнице с бассейном площадью 249 квадратных метров.

Григория Козловского считают самым богатым депутатом Львовского облсовета (от БПП "Солидарность"). Он является совладельцем "Львовской табачной фабрики", строительной корпорации Avalon, гостиницы Grand Hotel и ряда львовских ресторанов. Также политику принадлежит футбольный клуб "Рух" (Винники).

Частную больницу на ул. Якова Раппопорта строит ООО "Лемберг Медикал Центр". Владелицей компании является Юлия Козловская, а возглавляет фирму сам Григорий Козловский.

Депутат Григорий Козловский (фото: facebook.com / Григорій Козловський)

Ранее сообщалось, что депутат из Харькова задекларировал живого африканского льва, которого содержит в собственном доме.

Также недавно мы писали о том, что указано в декларации замглавы Минздрава Виктора Ляшко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Львовнедвижимостьдепутатысын