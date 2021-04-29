Львовский депутат подарил годовалому сыну 5 квартир, дом и медицинский центр
Депутат Львовского областного совета, бизнесмен Григорий Козловский подарил своему 11-месячному сыну частный медицинский центр с родильным домом - объект сейчас строится на улице Якова Раппопорта, 6.
Об этом передают "Наши деньги. Львов".
Речь идет о здании общей площадью почти 4,2 тысячи квадратных метров
Сведения о договоре дарения от 9 апреля этого года опубликованы в государственном реестре прав на недвижимое имущество.
11-месчный сын депутата Григория Козловского стал владельцем частного медицинского центра (фото: lviv.nashigroshi.org)
Такой презент был сделан мальчику ровно за месяц до одного годика - Ярема Козловский родился 9 мая 2020-го. Он пятый ребенок политика и предпринимателя, и второй - от брака со львовской певицей Юлией Думанской (Козловской).
Указанный медцентр не является единственной недвижимостью, которой владеет маленький Ярема. Так, в феврале на него записали квартиру и два машиноместа на улице Лычаковской, 37 в жилом комплексе Avalon 37; также два помещения гостевых домов-эллингов в Винниках общей площадью почти 300 "квадратов"; четыре квартиры на ул. Липинского, 29г в жилом комплексе Avalon Time; дом в Сходнице с бассейном площадью 249 квадратных метров.
Григория Козловского считают самым богатым депутатом Львовского облсовета (от БПП "Солидарность"). Он является совладельцем "Львовской табачной фабрики", строительной корпорации Avalon, гостиницы Grand Hotel и ряда львовских ресторанов. Также политику принадлежит футбольный клуб "Рух" (Винники).
Частную больницу на ул. Якова Раппопорта строит ООО "Лемберг Медикал Центр". Владелицей компании является Юлия Козловская, а возглавляет фирму сам Григорий Козловский.
Депутат Григорий Козловский (фото: facebook.com / Григорій Козловський)
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