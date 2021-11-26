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Под Львовом женщине продали конфеты с неприятным "сюрпризом": что у них было (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В городе Новояворовск, что во Львовской области, местная жительница купила конфеты с червями. В частности, неприятным сюрпризом она поделилась в сети.

Так, конфеты она приобрела в супермаркете "Рукавичка", сообщила в Facebook Юлия Бардашова.

Отмечается, что неприятную находку она нашла в конфетах "Шоколапки". Когда она собралась съесть сладости, то увидела, что в конфетах есть черви.

Поэтому женщина решила вернуть конфеты в магазин. А в маркете у нее без проблем забрали сладости обратно и вернули ей деньги.

В магазине пояснили, что все из-за "испорченной партии".

Кроме того, женщина призвала быть всех осмотрительными, ведь приближаются новогодние праздники.

"Будьте осторожны, на носу праздники, а последствия от такого "мяса" могут быть непредсказуемы", – написала Юлия.

Под Львовом женщина в конфетах нашла червей (facebook.com/bardashjan14)

Ранее мы сообщали, что делать, если в продуктах нашли живность.

Также мы писали, что в Днепре мужчине продали сладости с "сюрпризом".

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