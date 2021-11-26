Под Львовом женщине продали конфеты с неприятным "сюрпризом": что у них было (фото)

Отмечается, что неприятную находку она нашла в конфетах "Шоколапки". Когда она собралась съесть сладости, то увидела, что в конфетах есть черви.

Поэтому женщина решила вернуть конфеты в магазин. А в маркете у нее без проблем забрали сладости обратно и вернули ей деньги.

В магазине пояснили, что все из-за "испорченной партии".

Кроме того, женщина призвала быть всех осмотрительными, ведь приближаются новогодние праздники.

"Будьте осторожны, на носу праздники, а последствия от такого "мяса" могут быть непредсказуемы", – написала Юлия.

Под Львовом женщина в конфетах нашла червей (facebook.com/bardashjan14)