Под Львовом застрелили солдата ВСУ: что случилось (фото)

Под Львовом застрелили солдата ВСУ, который скончался от огнестрельного ранения в Яворивской районной больнице. Стрелком оказался военнослужащий одной из воинских частей области, передали в пресс-службе Государственного бюро расследований, не указав, какой именно в/ч.

Трагедия произошла 9 июня. В настоящее время стрелявший задержан, ему объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 УК (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Согласно предварительной информации, выстрел был совершен случайно - солдат нажал на спусковой крючок по неосторожности, что и привело к фатальному ранению другого военнослужащего.

Под Львовом солдат застрелил другого военного (фото: dbr.gov.ua)

Следователь ГБР просил суд о содержании виновника гибели бойца под стражей, пока продолжается расследование. 11 июня судья вынес соответствующее решение.

Если вину солдата-стрелка докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 10 лет.

Стрелку за преступление грозит до 10 лет тюрьмы (фото: dbr.gov.ua)

Как сообщалось ранее, в марте во Львовской области пограничника застрелили из оружия другого военнослужащего, который находился в пограничном наряде.

Также мы писали о том, что этой зимой в поселке Ивано-Франково во Львовской области произошла смертельная авария с участием автобуса и легкового автомобиля, жертвами страшного ДТП стали трое военнослужащих.