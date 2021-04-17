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Под Львовом умер мужчина, которого накануне вакцинировали от COVID-19: что известно

Автор: Владимир Костырин

Под Львовом умер 63-летний мужчина, который за день до этого был вакцинирован от коронавируса. Сейчас специалисты изучают детали и обстоятельства этого трагического случая.

Об этом сообщил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий в своем Facebook.

Чиновник уточнил, что смерть мужчины наступила 16 апреля. По информации департамента здравоохранения Львовской ОГА, накануне - 15-го - ему сделали прививку препаратом AstraZeneca/Covishield.

Летальный случай был зарегистрирован как "неблагоприятное событие после иммунизации", так как смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации от COVID-19.

Козицкий рассказал, что в настоящее время происшествие рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Львовской ОГА.

Чиновник подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний и не может защитить от смерти от других причин.

Напомним, ранее в Минздраве высказались о случаях смерти после вакцинации от COVID-19, и объяснили, почему может так случиться.

Как сообщалось, недавно всплыли новые детали смерти провизора из Черновцов 24 марта - через 9 дней после вакцинации. Медики называют причиной его смерти острый мозговой инсульт.

Также мы писали о том, что 23 марта под Одессой умерла военная ВСУ, которую на днях вакцинировали от COVID-19. Судмедэкспертиза показала, что причиной ее смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

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Новости Украины преступлениявакцинацияКоронавирусВакцина от коронавируса
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