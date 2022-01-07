Под Львовом целая семья умерла от COVID-19 за праздники: лечились самостоятельно дома

Под Львовом умерла семья из трех человек, которые заразились коронавирусом и сначала занимались самолечением в домашних условиях, после чего попали в больницу уже в критическом состоянии. К сожалению, медики из уже не смогли спасти - пациенты скончались в период рождественских и новогодних праздников.

Отмечается, что вся семья из Сосновки - пожилая пара и их дочь - заболела COVID-19 в декабре. 78-летняя женщина работала в местной больнице медсестрой. Ее мужу было 80 лет, а дочери 46.

По словам директора КНП "Сокальская центральная больница" Романа Шведа, все трое некоторое время лечились самостоятельно дома.

"Большой процент поступления в нашу больницу осуществляется с опозданием. И принятые меры в больнице уже неэффективны, потому что процесс пошел слишком далеко, и вернуть назад очень тяжело", - рассказал он.

Пожилая медсестра в больнице скончалась 25 декабря, на католическое Рождество. После этого умер глава семейства - 1 января, на Новый год. А 3 января не стало их дочери.

Комментируя трагический случай директор больницы отметил, что практически все пациенты с коронавирусом, которые не обращаются к врачам вовремя и пытаются самостоятельно вылечиться, как правило, попадают в реанимацию.

"А дальше на аппарат искусственной вентиляции легких и вывести из такого состояния очень тяжело", - добавил Швед.