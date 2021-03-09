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Под Львовом пьяный водитель устроил гонки и перестрелку с полицией

Автор: Владимир Костырин

Под Львовом пьяный водитель после нарушения ПДД пытался скрыться от правоохранителей, устроил гонки "с препятствиями" и открыл огонь из ружья.

Об этом 9 марта передали в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

Инцидент произошел сегодня около трех часов дня.

Сообщается, что патрульные на автодороге Киев - Чоп около поселка городского типа Запытов заметили водителя Chevrolet, который на красный свет проехал железнодорожный переезд. Когда "копы" дали ему указание остановиться, тот только вдавил педаль газа в пол.

Началась погоня.

"При попытке побега водитель неоднократно нарушал ПДД, в частности совершил ДТП", - рассказали правоохранители.

Мужчину не остановила даже то, что он влетел в ограждение остановки общественного транспорта. Уже в Запытове беглец заехал в поле, где застрял в грязи и уже не смог ехать.

Под Львовом водитель авто пытался скрыться от патрульных и устроил стрельбу (фото: facebook.com/lvivpolice)

Тогда он выбрался из авто с ружьем и начал угрожать открыть огонь, если ему не позволят убежать.

"При попытке побега мужчина трижды выстрелил: один раз - вверх и дважды - в направлении патрульных. Полицейские в свою очередь использовали табельное огнестрельное оружие, чтобы остановить вооруженного мужчину", - говорится в сообщении.

В итоге 30-летнего нетрезвого беглеца догнали и задержали. К счастью, обошлось без пострадавших.

Инцидент предварительно квалифицировали по ч. 1 ст. 348 (покушение на убийство работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное.

Под Львовом пьяный мужчина открыл огонь по патрульным, пытаясь скрыться после нарушения ПДД (фото: facebook.com/lvivpolice)

Ранее сообщалось, что в декабре 2020-го в Киеве ночью полицейские устроили погоню со стрельбой, в результате чего водитель получил ранение.

Напомним, что на днях под Львовом пьяный водитель растрощил лопатой авто патрульных.

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Новости Украины патрульная службаЛьвовская областьводителиинцидентСтрельба
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