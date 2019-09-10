Под Львовом поезд едва не раздавил школьный автобус с детьми: появилось видео

Школьный автобус по вине нервного водителя едва не попал под мчащийся товарный поезд на железнодорожном перезде во Львовской области. Соответствующее видео появилось в Facebook-сообществе Киев Оперативный.

Нетерпеливый водитель желтого Isuzu сигналил остановившимся около перезда автомобилям, затем попытался их объехать и приблизился вплотную к путям.

И только после сигналов водителей, а затем и самого поезда, который приближался на большой скорости, автобус остановился. И как только поезд проехал, водитель автобуса битком набитого детьми продолжил движение на красный свет.

Кроме того, стало известно, что в автобусе находились особенные детки. Их перевозили из Львова и пригорода в учебно-реабилитационный центр Святого Николая, находящийся в Брюховичах.

Опубликованы также госномера автобуса - BC0894HB.

Поезд едва не раздавил школьный автобус под Львовом (видео: facebook.com/KyivOperativ/)

Пользователи сети, просмотревшие видео, шокированы небрежностью водителя, который едва не спровоцировал страшное ДТП. Они оставляют сотни комментариев.

На основании этого видео, нужно лишать прав навсегда!

На месте родителей детей, находящихся в автобусе, от имени Святого Николая, набил бы водителю такую "кабину", чтобы его до конца жизни пчелы облетали стороной!

Забрать права и на перездачу. Про правило ж/д переезда только дети, наверное, не знают.

Водитель транспортного средства перевозящего людей, должен быть не только Водителем первого класса, но еще и Человеком по жизни.

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