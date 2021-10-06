Под Львовом перевернулась цистерна с химикатами: фото с места ЧП

Инцидент произошел возле города Великие Мосты в Червоноградском районе во вторник вечером, около 21:45.

На место ЧП вызвали спасателей, которые ликвидировали последствия разгерметизации и опрокидывания цистерны с химикатами.

Ко времени прибытия пожарно-спасательных подразделений водителя грузовика с химическим ожогом левой стопы медики "скорой" доставили в Червоноградскую центральную горбольницу.

Под Львовом перевернулась цистерна с каустической содой (фото: facebook.com/MNSLVIV)

Отмечается, что пострадавший мужчина 1971 года рождения после осмотра от госпитализации отказался.

"Чтобы предотвратить значительное испарение вещества, спасатели в специальных защитных костюмах проводили работы по осаждению облака с парами, которые выходили из цистерны", - рассказали в ГСЧС.

Что стало причиной происшествия, а также все обстоятельства - в настоящее время выясняются.

Под Львовом перевернулась цистерна с химическим веществом (фото: facebook.com/MNSLVIV)