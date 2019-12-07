Под Львовом неизвестные напали на электричку: пассажирам разбили головы

Электропоезд забросали камнями прямо на станции
В Украине произошел очередной случай нападения на поезд - в этот раз под Львовом, где неизвестные забросали камнями электричку с пассажирами, и в результате инцидента пострадали два человека. Нападение хулиганов произошло на пригородный электропоезд сообщением Львов - Лавочное на станции Пустомыты.
Пострадавших - парня и девушку - забрали в больницу с травмами головы.
Также в вагонах были разбиты несколько окон. В сети показали фото с места происшествия.
Как рассказал очевидец Ростислав Гадомский на Facebook-странице сообщества "Варта1", подобные инциденты происходили и прежде.
Под Львовом электричку забросали камнями (Фото: facebook.com/groups/varta1.official)
Так, в пресс-центре Львовской железной дороги уточнили, что на этой неделе - 3 декабря - неизвестные около 17:30 забросали камнями электропоезд №6013 сообщением Львов - Трускавец возле станции Пустомыты. Булыжники попали в окна 3-го и 5-го вагонов. К счастью, тогда обошлось без пострадавших.
Отмечается, что с начала 2019 года в их электричках зафиксировано 18 случаев повреждения, кражи и порчи оборудования. Общая сумма ущерба составила более 170 тысяч гривен.
Материалы по всем случаям направлены в правоохранительные органы. По трем фактам возбуждены уголовные производства и продолжается досудебное следствие.
Пользователи сети возмущаются подобным инцидентом и высказывают мнение, что нападавшими могут быть несовершеннолетние хулиганы.
Под Львовом электричку забросали камнями (Скрин комментариев: facebook.com/groups/varta1.official)