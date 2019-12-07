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Под Львовом неизвестные напали на электричку: пассажирам разбили головы

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Электропоезд забросали камнями прямо на станции

В Украине произошел очередной случай нападения на поезд - в этот раз под Львовом, где неизвестные забросали камнями электричку с пассажирами, и в результате инцидента пострадали два человека. Нападение хулиганов произошло на пригородный электропоезд сообщением Львов - Лавочное на станции Пустомыты.

Пострадавших - парня и девушку - забрали в больницу с травмами головы.

Также в вагонах были разбиты несколько окон. В сети показали фото с места происшествия.

Как рассказал очевидец Ростислав Гадомский на Facebook-странице сообщества "Варта1", подобные инциденты происходили и прежде.

Под Львовом электричку забросали камнями (Фото: facebook.com/groups/varta1.official)

Так, в пресс-центре Львовской железной дороги уточнили, что на этой неделе - 3 декабря - неизвестные около 17:30 забросали камнями электропоезд №6013 сообщением Львов - Трускавец возле станции Пустомыты. Булыжники попали в окна 3-го и 5-го вагонов. К счастью, тогда обошлось без пострадавших.

Отмечается, что с начала 2019 года в их электричках зафиксировано 18 случаев повреждения, кражи и порчи оборудования. Общая сумма ущерба составила более 170 тысяч гривен.

Материалы по всем случаям направлены в правоохранительные органы. По трем фактам возбуждены уголовные производства и продолжается досудебное следствие.

Пользователи сети возмущаются подобным инцидентом и высказывают мнение, что нападавшими могут быть несовершеннолетние хулиганы.

  • Деградация полная!
  • Дикари.
  • Если не принимать во внимание "руку Кремля", то это делает подрастающее поколение малолетних придурков.
  • Два дня назад это же было в Пустомитах с электричкой Трускавец.

Под Львовом электричку забросали камнями (Скрин комментариев: facebook.com/groups/varta1.official)

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