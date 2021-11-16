UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под Львовом мужчина разгромил больницу и избил пациентов: видео инцидента

Автор: Тетяна Самарук

В городе Комарно Львовской области мужчина ворвался в помещение больницы и разбил первый этаж и избил пациентов.

Об этом в Facebook сообщил председатель Комарновской ТГ Игорь Черевичник.

Так, инцидент произошел утром во вторник, 16 ноября.

В частности, мужчина ворвался в помещение больницы и набросился на пациентов. Отмечается, что большинство из которых - это немощные женщины.

"Разбит весь первый этаж. Избиты все пациенты, из которых большинство немощные женщины. Нападавшего забрала полиция. Ждем руководство полиции и больницы", - написал Черевичник.

Кроме того, как рассказал председатель Комарнивской общины, у нападавшего были проблемы с психическим здоровьем и он проходил лечение в больнице Львова.

Также впоследствии появилось видео с места инцидента на котором видно, что все стеклянные двери заведения полностью разбиты.

Во Львовской области мужчина ворвался в больницу и совершил дебош (facebook.com/Ігорь Черевичник)

Ранее мы сообщали, что на Байковом кладбище орудуют вандалы и порочат память знаменитых украинцев.

Также мы писали, что в Кривом Роге 11-летняя девочка с родителями отмывала разрисованный ею трамвай.

Читайте РБК-Украина в Google News
больница