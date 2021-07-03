Под Львовом молния убила мальчика: как не пострадать во время грозы

Под Львовом погиб 14-летний мальчик в результате попадания молнии. Трагический случай произошел в селе Тарасовка вчера вечером.
Об этом 3 июля передали в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на странице в Facebook.
ЧП зафиксировано в пятницу в 21:45.
Во время вчерашней грозы в Подберезцовской территориальной общине молния ударила в подростка на улице, и разряд оказался для него смертельным.
В Департаменте отметили, что детали и обстоятельства случившейся трагедии устанавливаются.
"Гибель от удара молнии. 2 июля, в 21:45 ч., В с. Тарасовка Львовского района (Подберезцевская ТО), от удара молнии погиб местный житель 2007 года рождения", - говорится в сводке ведомства об оперативной обстановке по вопросам чрезвычайных ситуаций и о других опасных событиях на территории области.
Согласно данным статистики, ежегодно в мире от удара молнии погибают до 3 тысяч человек. В ГСЧС Украины дали ряд рекомендаций о том, как следует себя вести, если вы оказались в эпицентре грозы, или даже просто дома. Спасатели также отметили, что температура при разряде молнии может превышать 30 тысяч градусов по Цельсию - это примерно в 5 раз больше температуры на поверхности Солнца.
В ГСЧС Украины дали советы, как уберечься от молнии (фото: dsns.gov.ua)
Напомним, что в конце июня под Черкассами молния убила двух людей, которые нарушили элементарные правила безопасности. Также мы писали о том, что ранее под Харьковом мужчину убило ударом молнии. Добавим также, что ранее под Житомиром молния чуть не убила школьницу, которая разговаривала по мобильному.