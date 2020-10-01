Под Львовом мать расстреляла своих детей: выяснились детали о ее модельном прошлом

Под Львовом женщина расстреляла своих детей. В полиции сейчас озвучивают главную версию - женщина вначале выстрелила в дочек 5 и 9 лет, а потом застрелила себя. Их тела нашли на базе отдыха, в 125 километров от Львова. Этим комплексом владела семья погибших, они совсем не бедствовали и все у них было хорошо.

Соседи рассказывают от 36-летней Юлианне только хорошее. Вспоминают ее как очень спокойную и уравновешенную маму. Одна из ее девочек училась в местной гимназии. Там про ребенка и маму говорят положительные вещи и ставят в пример эту семью. Директор школы сообщил, что последнюю неделю 9-летняя девочка не ходила в школу из-за болезни.

Люди до сих пор не верят, что такое могло случиться и не могут понять, что же послужило причиной такой ужасной трагедии.

В сюжете ТСН рассказали, что 36-летняя Юлианна Лепех в прошлом работала моделью. Она активно вела страничку в соцсети, но писала не о красоте, а о психологии и об отношениях.

В Большой Волосянке женщина жила уже несколько лет, она помогала родителям с бизнесом, та как они владели базой отдыха.

Полиция рассказывает, что выстрелы ночью услышали постояльцы базы, они и вызвали стражей порядка. Дети при этом не спали, они даже пытались спастись бегством ради спасения жизни, но от пуль умерли на месте.

До переезда в село женщина с семьей жила во Львове, но их дом выставлен на продажу. Соседи не верят, что она могла такое сделать и говорят, она была хорошим человеком.

36-летняя Юлианна Лепех (фото: facebook.com/julianna.lepekh)

Как мы ранее писали, под Львовом мать расстреляла своих дочек 5 и 9 лет.