Под Львовом маршрутчик выгнал дочь погибшего воина: иди отсюда с удостоверением!

Водитель проигнорировал то, что у девушки есть документ, что она является дочерью погибшего АТОшника.

"Когда я зашла в маршрутку и показала этому водителю удостоверение, он сказал мне: "Да иди отсюда с этим удостоверением". Я извиняюсь, куда идти? Что я вам такого сделала? Вы меня на горбе везете? И это уже не первая такая ситуация! Я бы сейчас все отдала за то, чтобы у меня этого права не было, а чтобы у меня был жив папа, ради кого там на передовой гибнут невинные люди? Ради таких бессовестных людей?" - возмутилась Диана.

Девушка пожелала водителю, чтобы его дети никогда не имели такого удостоверения.

"Уважаемый господин водитель, если вы сейчас это читаете, то я хочу вам пожелать, чтобы ваши дети никогда не имели такого права как у меня, до свидания, и удачных поисков работы", - написала дочь бойца.

Водитель оскорбил дочь погибшего бойца