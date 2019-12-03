Под Львовом людей жестоко пытали в "реабилитационных центрах": все подробности

Под Львовом в фейковых реабилитационных центрах пытали людей (архивные фото: коллаж РБК-Украина)

Под Львовом полиция обнаружила фейковые реабилитационные центры

В селах Пустомытовского района Львовской области полиция разоблачила ненастоящие реабилитационные центры, в которых людей держали против их воли. Кроме того, "пациентов" жестко наказывали, пытали и заставляли работать. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Полиция выяснила, что 34-летний житель Львова с 2016 до 2019 года организовывал работу трех центров для пребывания и платного "лечения" людей, которые страдают алкогольной и наркотической зависимостью.

При этом "пациентов" никогда не лечили, а только требовали деньги. Родственники больных людей каждый месяц платили от 7 до 12 тысяч гривен за их "лечение".

Под Львовом в фейковых реабилитационных центрах пытали людей (фото: pixabay.com)

Организатор "реабилитационных центров" вместе со своими сообщниками удерживал людей против их воли в ужасных условиях. Кроме того, некоторых "пациентов" удерживали принудительно.

У "пациентов" забирали мобильные телефоны, а если они пытались покинуть самовольно помещение центра, то их жестоко наказывали. Кроме того, в центрах наказывали за любые другие нарушения так называемых "правил пребывания в реабилитационном центре".

Организатора центра будут судить по нескольким статьям, включая торговлю людьми, похищение человека, а также пытки. Максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы до 15 лет вместе с конфискацией имущества.

Напомним, что избитый из-за песен Газманова украинский чиновник Андрей Рубан раскрыл детали скандала. Кроме того, Рубан показал фото одного из посетителей, который его оскорблял и угрожал физической расправой.