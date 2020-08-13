Под Львовом девочки жестоко избили сверстницу: остальные смеялись и снимали на видео

Под Львовом дети издевались над сверстницей (коллаж РБК-Украина)

Под Львовом девочка жестоко избила руками и ногами свою сверстницу

Во Львовской области в селе Зимняя вода произошла драка между девочками. В сети опубликовали видео, на котором показано, как группа девочек-подростков набросилась на свою сверстницу и жестоко ее избила.

Ролик появился на странице lviv.lives в Instagram. В то время как девушке наносили удары, другие присутствующие при избиении подростки смеялись и снимали все на камеру мобильных телефонов.

В ролике можно увидеть, как сначала две девушки подбежали к своей знакомой и кулаками начали бить ее, когда девушка упала, били ногами. Впоследствии одна из нападающих села на поверженную на землю девушку и била ее кулаками по лицу и голове, взяла ее за волосы, и несколько раз головой ударила о землю. Другие подростки продолжали подначивать нападавшую, чтобы она еще больше била девочку.

Видео набрало тысячи просмотров и получило множество комментариев от украинцев. Люди осуждают такую жестокость девочек и удивляются, почему нельзя решить вопросы без применения силы.

Чому тих шлюх поліція не карає? Яке вони право мають бити чиюсь дитину? Якщо б мою дитину так побили,то та шмара була б інвалідом на ціле життя.

Ті що її побили, не розуміють ,що закон бумеранга ніхто не відміняв.

Мама з татом живуть своїм життям, а діти роблять, що хочуть.Моя дитина теж не однократно могла від неї постраждати. Там причина або не так глянула або дихнула не правильно в її бік,або просто не привіталась...

В цій ситуації все жахливо. А особливо це те, що на одну налетіло ціле стадо.. і навіть хлопці.. окей, хлопці не били, але стояти осторонь, ржати і казати, що там хтось іде?? Браво, пацани.

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