Под Львовом в больнице умерла 20-летняя девушка: родители винят во всем врачей

Под Львовом умерла 20-летняя девушка в больнице (коллаж РБК-Украина)

Родители молодой девушки обвиняют врачей в халатности и некомпетентности

В городе Стрый Львовской области врачи загубили 20-летнюю девушку Соломию. В этом уверены ее родители, которые обвиняют медиков в халатности и некомпетентности. Соломия умерла в больнице 14 июля, привезли ее туда 10 июля в очень тяжелом состоянии, так как до этого в медучреждение просто не принимали.

Как сообщает "Обозреватель", медики назначали ей успокоительные, хотя у девушки жутко болела голова и была тяжесть в груди.

"В субботу, 4 июля, Соломия встала и пожаловалась на головную боль. Ей надо было ехать во Львов, в школу христианского лидера. Но была температура 37,4. Никуда она не поехала, мы позвонили нашему семейному врачу Иванне Николаевне Солдан. Она назначила лекарство и сказала не паникуйте, все пройдет", – вспоминает папа студентки.

Потом девушка все-таки поехала к семейному врачу, но тот прописал ей лечение и сказал, что противовирусные не нужны.

"Дочь все время ложилась спать, у нее появился привкус крови во рту и сильно болела голова. В среду мы вновь обратились к семейному врачу, затем сделали КТ легких. Выяснилось, что у дочки двусторонняя пневмония. Звоним Иванне Николаевне, она просит посидеть в городской больнице, там дочь должен осмотреть инфекционист. Мы три часа его прождали, но он так и не пришел. Соломии плохо, она просится домой, и мы вернулись", – рассказала мама.

Все врачи говорили родителям, что такую пневмонию не лечат и отправляли девушку домой. Уже в пятницу семейный доктор дал направление в городскую больницу Стрыя, так как Соломии становилось все хуже, но в приемном отделении не очень хотели принимать девушку, говорили, что госпитализация только через главного врача. Наконец-то родители добились госпитализации своей дочери, но дальше их ждала трагедия.

В больнице девушку бросили на произвол судьбы, к ней никто не подходил. Медики говорили, что она неврастеник и ей нужно пить успокоительные. К вечеру у Соломии начались провалы в памяти и она потеряла сознание. Только тогда врач заподозрил, что у нее может быть вирусный менингоэнцефалит.

20-летняя Соломия умерла в больнице (фото: Instagram Соломии)

Родители рассказывают, что санитарка Саломею, как мешок, бросила на каталку, и так, что девушка ударилась головой. Ее увезли в реанимацию. Родители всю ночь провели на улице под больницей, умоляли врачей вызывать бригаду из Львова.

"Утром нам сказали, что Соломия впала в кому. Потом – что бригада со Львова едет, а пока надо сделать КТ головного мозга. Полдня искали мобильный аппарат ИВЛ, чтобы перевезти дочь в соседнюю комнату. Со Львова приехал инфекционист и реаниматолог. Они даже не осматривали Соломию, посмотрели КТ, сказали что повреждений мозга нет, но она в тяжелом состоянии и ее транспортировать нельзя. Для них было главное, что они назначили лечение по протоколу. Они постоянно повторяли про этот протокол. Потом нам сказали, что единственное, что еще хорошо работает в организме Соломии – это легкие. Она находилась под аппаратами. А в 6 утра во вторник 14 июля нам позвонили и сказали, что Соломия умерла", – вспоминает отец.

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