UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Львові народилася дівчинка-богатирка: скільки важить немовля

У Львові народилася вагою понад 5 кг (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

У Львові народилася дівчинка з вагою понад 5,5 кг. Малятко з'явилося на світ у лікарні Святої Анни Першого медоб’єднання Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Перше медичне об'єднання Львова.

Що відомо про немовля

Дівчинка народилася 20 травня. Її вага становила 5 550 грамів, а зріст - 60 сантиметрів. Щасливі батьки вже обрали ім'я для малятка та назвали Златою.

Батьки новонародженої - це 24-річна Христина та 25-річний Тарас Артишки із села Кротошин Львівської області.

Вони одружилися минулого року у серпні. І того ж місяця новоспечені чоловік та дружина дізналися, що в них буде малюк. Подружжя дуже раділо від звістки.

"Вагітність протікала без проблем, животик ріс поступово. Багато хто очікував, що буде двійня. Але я знала, що буде одна дівчинка. Перед пологами нам прогнозували вагу 4 кілограми", - розповіла мама дівчинки.

В лікарні повідомили, що пологи у христини відбувалися на 41 тижні вагітності.

"Довірити свої перші пологи молода жінка вирішила спеціалістам Лікарні Святої Анни. Наші акушери-гінекологи спершу хотіли пустити Христину в природні пологи, бо гадали, що вага немовляти близько чотирьох кілограмів. Однак обстеження показало, що дитина значно більша і перевищує розмір пологових шляхів. Лікарі зважили всі "за" і "проти" та ухвалили рішення про проведення кесаревого розтину", - розказали у пологовому.

У Львові народилася дівчинка вагою понад 5 кілограмів (фото:  Перше медичне об'єднання Львова)

Нещодавно ми розповідали, що Джамала втретє стала мамою та розкрила стать малюка.

Як ми раніше писали, відома супермодель вперше стала мамою і показала фото малюка.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДитинаНародження дитини