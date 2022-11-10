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У Львові наречені вчинили ДТП і втекли до РАГСу: запізнювалися на розпис

У Львові пара вчинила ДТП і втекла до РАГСу на розпис (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Львові сталася кумедна ДТП, за участю двох наречених, які сильно запізнювалися в РАГС. Вони втекли з місця події та не чекали на поліцію.

Деталі аварії повідомив блогер та ведучий Тарас Гаврик на своїй сторінці у Facebook.

На вулиці Зеленій у Львові, у розпал дня, сталася кумедна аварія. Автомобіль хотів випередити інше авто, але в'їхав йому в зад. А винуватці засунули постраждалому водієві свої документи та швидко втекли з місця події.

Opel хотів обігнати BMW, але в'їхав йому в зад. З авто винуватця вибігла пара (поляк і українка), залишили документу водієві BMW, закрили авто, залишивши його посеред дороги та побігли до РАГСу розписуватися. Завіса. Здоров'я молодим! Гірко!" – розповів деталі Тарас Гаврик.

Судячи з фотографій, на місці події вже перебувають співробітники поліції. Чи будуть оштрафовані молодята - невідомо.

Фото: facebook.com/guffrick

Під постом українці зазначили, що цим нареченим день розпису точно запам'ятається на все життя.

  • Круто! Запам'ятають на все життя!
  • Вийшов добрий епізод для якоїсь кінокомедії. Головне – із життя і без надуманих моментів. Молодим бажаю вже насправді добрих і приємних сюрпризів на самому весіллі.
  • Кохання на першому місці, так має бути… Гарною їм долі
  • Ось це кохання, заздрю

До речі, ми писали про те, як правильно підготувати автомобіль до зими.

А ще розповідали, що в Ужгороді жінка влаштувала ДТП через те, що злякалася сигналу тривоги.

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