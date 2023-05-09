У Львові мажори на джипі ввімкнули Лепса та намагалися побити чоловіка за зауваження (відео)

Деталі скандалу у Львові

Ситуація сталася 7 травня біля пам'ятника Адаму Міцкевичу у Львові. Неподалік монументу припаркувався Range Rover з номерами АЕ 2636 ТХ. З авто долинали пісні путініста Григорія Лепса.

Роман підійшов до авто і зробив зауваження хлопцям, запитавши, чи це нормально на другому році війни з РФ слухати російську музику. Але відповідь він отримав у агресивній формі.

"Я вирішив зробити зауваження, тому ввімкнув камеру на телефоні і підійшов до пасажирського сидіння. Пасажир скрутив те позорисьо, що звучало, і намагався прислухатися до того, що я кажу. Це важливо, тому що власник авто може "зіскакувати" і говорити, що він не знає цього хлопця. Погодьтеся, коли ви когось підвозите, але людина не лізе до програвача, отож коли він почув моє запитання: "Чи нормально вам слухати московську музику?", то одразу включив "бика", - розповів подробиці Роман.

Любителі російської попси у Львові (facebook.com/roman.hursky)

Після цього хлопець із машини спробував вибити з рук телефон львів'янина, збив з нього кашкет, а потім намагався вдарити в обличчя.

"Я ухилився, тому він просто мене "черкнув". Це все виключно російською мовою, під матюки та погрози, звичайно. Тобто відразу агресія, ніякого діалогу. Потім з автівки вийшов водій, який не бикував. Пасажир, який на фото найближче, продовжив зі мною діалог "на підвищених", – розповів львів'янин.

У центрі Львова хлопці на джипі слухали Лепса (фото: facebook.com/roman.hursky)

За справу взялася поліція

Роман повідомив, що після цього написав заяву до поліції, але там сказали, що за таке порушення "мажорам" світить лише адміністративна відповідальність. Вони ж вийшли з машини й втекли пішки.

Нині Роман просить визначити особи "розумників", які не усвідомлюють простих речей. За його словами, номери машини вказують на те, що авто із Дніпропетровської області.

Також на відео ви можете побачити, в якій формі відбувалася розмова з любителями російської попси.

Що відомо про водія авто

Так, у коментарях повідомили, що власник Range Rover працює за адресою вулиця Робоча, 95 у місті Дніпро. Там і стоїть його авто.

"Зараз, мабуть, авто ховатиме, а знайти його можна в сервісі кофемашин за цією адресою", - написав підписник.

Винуватець скандалу вибачився на камеру

Так, молодий хлопець, який матюкався та намагався вдарити львів'янина, перепросив за свої дії.