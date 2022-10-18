У Львові "гопники" назвалися ТрО і напали на інженера, який ремонтує Starlink для фронту: деталі НП

У Львові стався інцидент із нападом зловмисників увечері на вулиці біля житлового будинку на бізнесмена інженера Олега Ковальського, який допомагає військовим ЗСУ на фронті - займається ремонтом терміналів Starlink та повертає вже у справному стані.

Про це розповів сам постраждалий у своєму Facebook .

За словами чоловіка, на нього напали та пограбували невідомі, які назвали себе місцевою територіальною обороною, а сталося це близько 23:00 у неділю, 16 жовтня.

Зловмисники заявили, що Олег порушує комендантську годину, а коли він став показувати документи - задули його з балончика, побили та відібрали смартфон iPhone 13 Pro, Airpods Pro та ключі від дому.

Потерпілий звернувся до поліції, а також розповів про подію у соцмережі. У своєму посту він зазначив, що грабіжниками була "просто гопота, що назвалася ТРО".

Олег Ковальський постраждав від грабіжників (фото: facebook.com/OlavHike)

Інцидент прокоментував телеком-експерт Олександр Глущенко - він написав у Facebook, що через кілька годин після розбійницького нападу на Олега під його домом телефон інженера "засвітився" в інших районах міста.

Визначити шляхи міграції девайса дозволяє геолокація, про що викрадачі, вочевидь, не знали.

Рух злодіїв із викраденим телефоном спостерігали за допомогою працюючої геолокації (фото: facebook.com/OlavHike)

Як стало відомо пізніше, поліція знайшла і затримала одного з нападників - смартфон Олега виявили тієї ж ночі, а опізнання зловмисника відбулося в понеділок, 17 жовтня.

"Почуваю себе вже добре, очі не печуть. Поліція Львову спрацювала оперативно, просто "красунчики". Нападник, якого затримали, з Донецька, він вже має судимість", - зазначає постраждалий, передає dev.ua.

Ковальський додав, що у відділенні поліції також кілька людей писали заяви стосовно крадіжки мобільників, а на судово-медичній експертизі була черга з пограбованих людей.

Згадуючи деталі самого нападу, інженер каже, що не розрахував час, і комендантський час застав його на вулиці біля будинку.

"Але вони настільки чітко говорили, що я справді подумав, що це ТрО. Тільки відкрив "Дію" показати документи - отримав балончиком в очі та по голові кулаком. Поліція показала мені дорожні камери. Зловмисники "вели" мене від центру Львова. Я задоволений спілкуванням з правоохоронними органами, у нас справді європейська поліція", - наголосив він.