Во Львове женщине удалили опухоль-монстр: она раскрыла шокирующие детали

Во Львове медики подарили женщине новую жизнь (фото: pixabay.com)

Пациентка, которой сделали операцию по удалению гигантской опухоли, раскрыла все детали

Во Львове врачи удалили женщине огромную опухоль, которая весила 20 килограммов. После удачной операции 60-летняя Мария из Львовской области смогда ходить и обрела новую жизнь, как она сама это и описывает. До хирургического вмешательства женщина, которая весила 170 килограммов, была прикована к постели, так как огромное образование было сосредоточено на ноге.

Сейчас Мария полна сил и благодарности врачам и планирует после выписки из больницы начать худеть. Она вспоминает, что никогда не была худенькой и диетами увлекалась только в молодости. Потом вышла замуж, родила троих детей, они подарили ей внуков.

До операции размеры опухоли были 36 на 38 сантиметров, а внутри была наполнена жировой кистозной тканью. Гистология показала, что опухоль доброкачественная - это гигантская фибролипома. В последнее время опухоль постоянно росла.

Марии удалили огромную опухоль и она встала на ноги (fakty.ua)

"Но настолько увеличилось, что я последний год спать могла только на животе. Сидела всего несколько минут, после чего становилось неудобно и больно, приходилось ложиться. Упало давление, снизился гемоглобин, началась страшная одышка, руки и ноги отнимались. Последние четыре месяца почти все время провела в кровати", - цитируют Марию издание "Факты".

Женщина очень боялась идти к врачам, так как думала, что у нее диагностируют рак. Тогда она не знала, что опухоль доброкачественная. По словам медиков, ей не стали делать томографию, так как украинка не помещалась в аппарат. Также хирурги просто не могли поверить, что Мария долгое время жила с такой проблемой. Они вспоминают, что не могли положить ее на операционный стол, так как мешала опухоль.

"Я думаю, что это Бог специально так сделал, чтобы я людям пример показала. Хочу, чтобы меня увидели и не повторяли моих ошибок — не доводили себя до такого состояния. Не надо бояться обследоваться. Я здесь в онкоцентре столько людей увидела, пока месяц ждала операции: и старые, и малые, и 80-летние, и 90-летние — каждый спасает себя как может. До сих пор не понимаю, почему это я тогда решила на себе крест поставить. И спасибо врачам, они помогли мне начать совершенно новую жизнь…", - поделилась Мария.