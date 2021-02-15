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Во Львове женщине удалили гигантскую опухоль весом 30 килограммов

Автор: Роман Мирончук

Врачи Львовского онкологического регионального лечебно-диагностического центра прооперировали 47-летнюю женщину из Ивано-Франковской области, и удалили ей 30-килограмовую опухоль.

Об этом сообщает лечебный центр на своей странице в Facebook.

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Операция прошла успешно, и женщина проходит реабилитацию после сложного хирургического вмешательства. Женщину оперировали 6 часов. Ей удалили редкую опухоль брюшной полости - липосаркому.

Во Львове онкологи удалили 30-килограммовую опухоль (фото: facebook.com/cancer.lviv.ua)

Два года назад у женщины начал расти живот, но она не придала этому большого значения, поскольку думала, что просто набрала лишний вес. К своему семейному врачу она решила пойти в январе 2021 года.

Медики провели ультразвуковое обследование и обнаружили огромную опухоль в животе. За несколько дней провели все необходимые обследования и сделали операцию. Рана зажила без осложнений и прогноз у пациентки хороший.

Напомним, во Львове медики удалили 49-летней женщине опухоль весом 6 килограммов, которая находилась в брюшной полости пациентки. Женщина жаловалась на постоянную слабость, головокружение и гинекологические кровотечения.

Ранее врачи рассказали, как по пальцам на руках распознать опасный вид рака. Онкологи говорят, что на первых стадиях болезни часто нет симптомов, поэтому нужно внимательно относиться к любым изменениям с вашим телом.

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Новости Украины Львовопухоль
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