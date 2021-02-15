Во Львове женщине удалили гигантскую опухоль весом 30 килограммов

Врачи Львовского онкологического регионального лечебно-диагностического центра прооперировали 47-летнюю женщину из Ивано-Франковской области, и удалили ей 30-килограмовую опухоль.
Об этом сообщает лечебный центр на своей странице в Facebook.
Операция прошла успешно, и женщина проходит реабилитацию после сложного хирургического вмешательства. Женщину оперировали 6 часов. Ей удалили редкую опухоль брюшной полости - липосаркому.
Во Львове онкологи удалили 30-килограммовую опухоль (фото: facebook.com/cancer.lviv.ua)
Два года назад у женщины начал расти живот, но она не придала этому большого значения, поскольку думала, что просто набрала лишний вес. К своему семейному врачу она решила пойти в январе 2021 года.
Медики провели ультразвуковое обследование и обнаружили огромную опухоль в животе. За несколько дней провели все необходимые обследования и сделали операцию. Рана зажила без осложнений и прогноз у пациентки хороший.
Напомним, во Львове медики удалили 49-летней женщине опухоль весом 6 килограммов, которая находилась в брюшной полости пациентки. Женщина жаловалась на постоянную слабость, головокружение и гинекологические кровотечения.
Ранее врачи рассказали, как по пальцам на руках распознать опасный вид рака. Онкологи говорят, что на первых стадиях болезни часто нет симптомов, поэтому нужно внимательно относиться к любым изменениям с вашим телом.