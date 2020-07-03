Во Львове женщина напала на патрульных: сообщила о домашнем насилии

Во Львове женщина напала на патрульную (Коллаж РБК-Украина)

Во Львове женщина избила патрульную, которая приехала ее защитить от домашнего насилия

Во Львова молодая женщина вызвала полицию, а потом набросилась с кулаками на патрульную. Девушка позвонила на горячую линию и сообщила о домашнем насилии. По указанному адресу немедленно выехала машина патрульных.

Инцидент произошел ночью, 2 июля. 20-летняя жительница Львова позвонила на оперативную линию 102 около 4 часов утра и сообщила о домашнем насилии. По указанному адресу немедленно выехал экипаж патрульной полиции. Детали происшествия рассказали в отделе коммуникации полиции Львовской области.

По указанному адресу патрульные обнаружили мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина на глазах у патрульных попытался сесть в свой автомобиль и скрыться с места происшествия. Патрульные остановили машину и помешали мужчине уехать.

Пока полицейские выясняли личность 23-летнего львовянина, к ним неожиданно выбежала его супруга, которая также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она напала на патрульную и нанесла ей телесные повреждения.

Выяснилось, что сообщила о домашнем насилии и вызвала патрульных именно эта молодая женщина. По факту нападения на сотрудника полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком на пять лет.

На второго участника конфликта также открыли уголовное дело, по факту правонарушения по ч. 1 ст. 286-1 (Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции) Уголовного кодекса. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде штрафа от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управлять транспортным средством сроком до трех лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кременчуге полицейский сломал руку мужчине, который отказывался от госпитализации.

А также мы рассказывали о том, что инцидент с избиением школьника во Львове получил неожиданное продолжение.

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Автор: Анна Шиканова