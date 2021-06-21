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Во Львове в затопленной дождем многоэтажке загадочно погиб 16-летний подросток

Автор: Светлана Мащенко

Во Львове после затопления дождем подвала многоэтажки загадочно погиб 16-летний подросток. Парня поразило сильным разрядом электрического тока.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

ЧП случилось 19 июня около 19:40 в жилом комплексе "Парус Сити", что на улице Кульпарковская, 93.

"В подвальном помещении, в котором после дождя набралась вода, был поражен электротоком житель Львова 2005 года рождения", - говорится в сообщении.

Парень умер еще до приезда скорой медицинской помощи.

Ныне все обстоятельства странного происшествия устанавливаются.

Как спрятаться от грозы

  • Если вы находитесь дома, нужно закрыть все окна и двери.
  • Выключите все электрические приборы из сети.
  • Находясь в авто, не паркуйтесь близ высоких деревьев или конструкций; опустите (снимите) антенну, остановитесь и переждите пик грозы.
  • Если вы в поле, найдите углубление (желательно, чтобы там было сухо); не ложитесь, лучше присядьте, чтобы иметь как можно меньше площади прилегания к земле.

Что нельзя делать в грозу

  • Не прячьтесь от ливня под деревом: оно притягивает молнии, и на вас могут упасть ветки.
  • Избегайте металлических заборов, стен, возле которых растут деревья, фонарных столбов, металлических башен, опор электропередач.
  • Если вы оказались в лесу - не прячьтесь от грозы на возвышении; держитесь мест с низкими деревья. Дуб, тополь, сосна и ель лучше проводят электрические разряды, остерегайтесь их.
  • Если у вас с собой есть зонт - не раскрывайте его - металлические прутья притягивают разряды.
  • Запрещено купаться в водоемах во время грозы; если вы в лодке - быстрее доберитесь до берега.
  • Не звоните с мобильного - сразу отключите его, ведь есть большая угроза попадания молнии.

Ранее мы писали, что во Львове произошло настоящее чудо с 4-летним мальчиком, который утонул на целых 5 минут.

Также сообщалось, что в Запорожье на пляже произошла трагедия с подростком. При этом равнодушие очевидцев поразило медиков.

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