ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Во Львове на вызов к больному ребенку приехал пьяный медик: "не стоял на ногах" (видео)

Новина українською →
Львов, Четверг 16 сентября 2021 14:48
Во Львове на вызов к больному ребенку приехал пьяный медик: "не стоял на ногах" (видео) Медики скорой приехали на вызов пьяными (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Во Львове к больному ребенку вызвали скорую, однако, один из медиков был в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, он не стоял на ногах.

Об этом сообщает Варта 1.

Так, инцидент произошел сегодня, 16 сентября на улице Лазаренко,36. В частности, родители думали, что у ребенка подозрение на аппендицит, поэтому нужно было неотложное обследование. Когда приехали медики, то один из них был очень пьяным.

"Медработник на ногах не стоял", - сообщил очевидец.

На видео видно, что на вызов приехали двое работников скорой. Пока врач заполнял бумаги, медик, про которого родители говорили, что он пьяный сидел, склонив голову.

Также на место происшествия сразу вызвали патрульных и родители сразу написали на медработников заявление с просьбой установить их личности и привлечь к ответственности.

Во Львове на вызов к больному ребенку приехал пьяный медик: &quot;не стоял на ногах&quot; (видео)

Родители написали на медиков заявление (varta1.com.ua)

Ранее мы сообщали, что в Минздраве рассказали, какое наказание грозит медикам за подделку COVID-сертификата.

Также мы писали, что в Днепре ведущие американские ожоговые хирурги начали бесплатно оперировать детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
врачи медик
LITE
Праздник 16 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить
Праздник 16 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить