Во Львове на вызов к больному ребенку приехал пьяный медик: "не стоял на ногах" (видео)

Во Львове к больному ребенку вызвали скорую, однако, один из медиков был в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, он не стоял на ногах.

Так, инцидент произошел сегодня, 16 сентября на улице Лазаренко,36. В частности, родители думали, что у ребенка подозрение на аппендицит, поэтому нужно было неотложное обследование. Когда приехали медики, то один из них был очень пьяным.

"Медработник на ногах не стоял", - сообщил очевидец.

На видео видно, что на вызов приехали двое работников скорой. Пока врач заполнял бумаги, медик, про которого родители говорили, что он пьяный сидел, склонив голову.

Также на место происшествия сразу вызвали патрульных и родители сразу написали на медработников заявление с просьбой установить их личности и привлечь к ответственности.

Родители написали на медиков заявление (varta1.com.ua)